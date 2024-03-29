В России отменяются детские поездки и экскурсии после теракта в «Крокусе» РСТ: в регионах аннулируются детские путешествия на фоне запрета мероприятий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России фиксируются массовые аннуляции организованных детских путешествий из-за запрета местных властей на массовые мероприятия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Там отметили, что в каждом регионе ситуация развивается по-своему. По данным РСТ, иногда родители сами решают оставить детей дома, в иных случаях — готовы отпустить, но тур отменяет школа или другие родители из инициативных групп.

После произошедших трагических обстоятельств в детском туризме сложилась ситуация неопределенности. С 22 марта в регионах фиксируются многочисленные аннуляции запланированных организованных детских путешествий, вызванные запретами региональных властей на проведение массовых мероприятий, включая спортивные и культурные, — приводит пресс-служба слова руководителя комитета РСТ по детскому и семейному туризму Олеси Мулиер.

Также отмечается, что формально средства за аннулированные туры возвращаются в соответствии с общими правилами, договором и нормами закона, поскольку официально угроза безопасности не объявлена.

Ранее директор департамента господдержки искусства Минкульта Оксана Косарева рассказала, что организаторов мероприятий и концертов попросили идти навстречу зрителям, которые хотят вернуть билеты из-за страха посещать общественные места после теракта в «Крокус Сити Холле». Она уточнила, что если до мероприятия осталось больше 10 дней, то деньги в любом случае должны вернуть в полном объеме. В случае когда времени осталось меньше, организаторы могут запросить комиссию.