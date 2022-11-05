В России отменят ряд «дачных» штрафов Адвокат Каплун: дачникам разрешат готовить шашлыки у дома с 1 марта

Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

Адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун заявила, что российские власти внесли изменения в Правила противопожарного режима России № 1479. Изменения позволят дачникам готовить шашлыки на мангале в пяти метрах от дома, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт уточнила, что поправки начнут действовать с 1 марта 2023 года. Именно тогда приготовление пищи в металлических и негорючих емкостях разрешат в пяти метрах от дома.

Также дачникам можно будет сжигать сухую траву, листву и ветки на индивидуальных участках на расстоянии 15 метров от построек, а в закрытой емкости — 7,5 метра. Также в законодательстве пропишут понятия садовых и огородных земельных участков, рассказала Каплун.

По ее словам, властям пришлось принимать поправки после жалоб прежде оштрафованных дачников, которые объясняли, что соблюдать прежние требования было невозможно из-за размеров стандартного участка.

Ранее стало известно, что решением Верховного суда России дачников, у которых на участке нет пригодных для проживания строений, освободили от оплаты за вывоз мусора. Согласно новым правилам, оператор не имеет права взимать плату с собственника участка, если на участке расположены теплицы без фундамента, бытовки, бортовые кузова на раме. Владелец также освобождается от оплаты, если зимой не находится на участке.