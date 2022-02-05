В России отменили карантин для контактировавших с больными коронавирусом

Людям, которые контактировали с больными коронавирусом, больше не придётся уходить на самоизоляцию, следует из постановления Роспотребнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что пункт, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил свою силу.

В постановлении также говорится, что если лечение пациента с COVID-19 составляет более семи дней, то для выписки ему больше не нужен отрицательный тест.

Постановление Роспотребнадзора вступает в силу 5 февраля.

Ранее главный сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что отмена карантинных мер для лиц, контактировавших с заражёнными коронавирусом, может быть связана с особенностью нового штамма «омикрон». По его словам, отследить контактных сложно из-за большого количества бессимптомных носителей. При этом он добавил, что пока нецелесообразна отмена всех карантинных мер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 февраля заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён. По её словам, причиной стали особенности эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры потеряли смысл. Попова отметила, что изменить эпидемиологическую тактику может новый штамм коронавируса, потому что всё зависит от свойств возбудителя.