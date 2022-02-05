В России отменили карантин для контактировавших с больными коронавирусом

Людям, которые контактировали с больными коронавирусом, больше не придётся уходить на самоизоляцию, следует из постановления Роспотребнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что пункт, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил свою силу.
В постановлении также говорится, что если лечение пациента с COVID-19 составляет более семи дней, то для выписки ему больше не нужен отрицательный тест.
Постановление Роспотребнадзора
Ранее главный сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что отмена карантинных мер для лиц, контактировавших с заражёнными коронавирусом, может быть связана с особенностью нового штамма «омикрон». По его словам, отследить контактных сложно из-за большого количества бессимптомных носителей. При этом он добавил, что пока нецелесообразна отмена всех карантинных мер.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 февраля заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён. По её словам, причиной стали особенности эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры потеряли смысл. Попова отметила, что изменить эпидемиологическую тактику может новый штамм коронавируса, потому что всё зависит от свойств возбудителя.