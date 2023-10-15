В России отмечают День отца: фото знаменитых многодетных пап

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его дочь Елизавета Пескова

В 2021 году президент РФ Владимир Путин учредил День отца в России. Праздник отмечают каждое третье воскресенье октября. До указа главы государства День отца самостоятельно праздновали в Череповце, Новосибирске, Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях. При этом некоторые регионы поздравляют родителей в другие дни: например, в Волгограде с 2008 года почитают пап 1 ноября, а в Алтайском крае — в последнее воскресенье апреля.

Самым известным многодетным отцом в стране является глава Чечни Рамзан Кадыров. Он с женой воспитывает 12 детей, двоих из которых пара усыновила в 2007 году. Самый младший сын — Абдуллах — родился в 2016 году.

Уступает ему в количестве детей депутат Госдумы Андрей Скоч. Он является папой 10 дочерей и сыновей, в числе которых четверняшки — им в этом году исполнилось 29 лет. А в 2021 году депутат стал дедушкой.

Тройку самых известных многодетных отцов России закрывает телеведущий Владимир Соловьев. Он стал папой восемь раз, будучи трижды женат. Первая супруга, Ольга, подарила ему дочь Полину и сына Александра, вторая избранница, Юлия, также осчастливила журналиста рождением дочери. В третьем браке, с Эльгой Сэпп, он воспитывает троих мальчиков и двух девочек.

Кроме того, отцами шести детей являются депутат Госдумы Виталий Милонов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, певцы Валерий Меладзе и Стас Михайлов, а также актеры Михаил Ефремов и Владимир Кристовский. По пятеро дочерей и сыновей воспитывается в семье актеров Михаила Пореченкова и Сергея Безрукова, певца Александра Малинина, замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом четырех детей, столько же — в семье Джигана и депутата Государственной думы Сергея Железняка. У вице-спикера Совфеда, экс-главы Псковской области Андрея Турчака есть три сына и две дочери.

Как выглядят знаменитые отцы и их семьи — в фотогалерее NEWS.ru.