В России открыли первый международный центр по сохранению хищных птиц

На Камчатке открыли первый в мире центр по реинтродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород, передаёт «360». В центр будут перевезены 84 особи, а первое поколение птенцов должно появиться уже весной текущего года. Орнитологическая площадка находится на территории Мильковского района Камчатского края. Общая площадь центра составит до 300 гектаров.

Строительство центра сохранения птиц редких пород на Камчатке ведётся по поручению президента РФ. Это первый шаг на пути разработки комплексного подхода к обеспечению орнитологического баланса на городских территориях. Данный проект объединил лучший международный опыт, — заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Возведение и управление центра курирует компания «Соколиный центр «Камчатка» совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), соинвесторами выступили ОАО «Запсибгазпром» и инвестиционная платформа Фонда Росконгресс — Фонд «РК-Инвестиции».

Ранее Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) обратилось в соцсетях за финансовой помощью на создание «медвежьих патрулей» в Арктике. Партнёры организации уже собрали для этих целей порядка 5 млн рублей. Как сообщили NEWS.ru в WWF, помощь понадобилась в связи с участившимися случаями захода белых медведей в населённые пункты.

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии имени А. Н. Северцова Илья Мордвинцев рассказал, что из-за изменения климата всё больше белых медведей остаются на суше, так как потепление провоцирует таяние льдов. В результате, не имея возможности охотиться на льдинах, медведи выходят на сушу и ищут пищу там, однако не везде это возможно, поэтому животные всё чаще выходят к людям. ⁣