В России откроется Ситуационный центр по наблюдению за выборами

Фото: Пресс-служба ОП РФ

На площадке Общественной палаты РФ 14 марта откроется Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента. За ходом голосования будут наблюдать общественники и эксперты. Центр будет работать все дни выборов, итоги работы планируется подвести 18 марта в ходе пресс-конференции. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева подчеркнула, что сотрудничество ведется в том числе с палатами регионов.

Общественная палата организует общественное наблюдение в ходе всех электоральных процедур. Мы ведем эту работу вместе с палатами регионов и всегда активно сотрудничаем со всеми, кто заинтересован в соблюдении законодательства в ходе выборов и их прозрачности, — уточнила Михеева.

В 2024 году мониторинг за ходом голосования будет вестись в инновационном формате. В студии центра будет запущен круглосуточный стрим, во время которого эксперты и лидеры общественного мнения смогут дать объективную оценку, чтобы не допустить дискредитации выборов. Также будет открыта горячая линия по защите избирательных прав граждан. В программе запланированы деловые мероприятия с участием представителей ЦИК, политических партий, членов СПЧ и общественных организаций. Доступ в Ситуационный центр откроют для всех желающих.

Ранее стало известно, что жители Москвы смогут принять участие в тестовом голосовании перед президентскими выборами в России. Оно состоится 2 марта с 10:00 до 14:00 по местному времени. Тестирование будет проходить в онлайн-режиме и на участках.