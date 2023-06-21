В России отказались отменять статью о дискредитации вооруженных сил Конституционный суд отказался отменять статью о дискредитации ВС РФ

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Конституционный суд России отказался рассматривать жалобы и требования отменить статью о дискредитации ВС РФ, сообщает портал «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Авторы публикации подчеркнули, что всего было подано не менее 13 жалоб, в которых заявители просили признать статью неконституционной. Суд отказал каждому из истцов.

Жалобы на статью 20.3.3 Административного кодекса РФ подавали юристы «ОВД-Инфо» совместно с другими правозащитными организациями, включая «Мемориал» (организация внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «Русь сидящая» (организация внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Правозащитники отмечают, что, согласно этой статье, граждане России не могут ставить под сомнение никакие решения и действия власти.

Эти определения — позор для Конституционного суда. Можно смело говорить о том, что КС дискредитировал Конституцию и конституционное правосудие в России, — считает одна из авторов обращения, юрист Виолетта Фицнер.

Ранее Ленинский районный суд в Екатеринбурге оштрафовал местное отделение общества «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) на 300 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Как рассказал глава организации Алексей Мосин, протокол был составлен по двум публикациям на сайте уральского общества «Мемориал», к которым организация не имеет отношения.