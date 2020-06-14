В России отели обязали отчитываться при заселении неженатых в один номер

https://static.news.ru/photo/76c0275a-ae5c-11ea-9f85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

Если мужчина и женщина, которые не состоят в браке, захотят заселиться в один номер, то российским гостиницам придётся давать объяснения и отчитываться о таких постояльцах. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.

В них сказано, что гостей нужно размещать «преимущественно одноместно или семейно». Таким образом, отели и гостиницы теперь должны будут доказывать, что пара, которая хочет заселиться в один номер, является супружеской.

Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы, — отметили в Роспотребнадзоре.

По мнению главы Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, отельерам удастся выкрутиться из этой ситуации. Он пояснил, что жених и невеста могут селиться в одну комнату, так же, как и друзья, прибывшие вместе. Плюс к этому есть пункт о «сопровождающих и сопровождаемых лицах».

То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно, — заметил собеседник «Российской газеты».

Уточняется, что гостиницы не будут требовать у гостей каких-либо документов, подтверждающих их статус, а сами будут решать, как именно их разместить.

Как писал NEWS.ru, Министерство курортов и туризма Республики Крым опубликовало перечень документов, необходимых для размещения в санаториях, в их число входит и справка об отрицательных результатах теста на коронавирус. С 15 июня санатории Крыма открывают двери только для жителей региона, с 1 июля — для всех остальных россиян.