В России от коронавируса за сутки скончались 1240 человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 1240 человек. Общее количество жертв инфекции на сегодняшний день составляет 257 837 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За 24 часа выявлено 36 818 новых случаев заражения. Их количество ежедневно снижается с 12 ноября. Всего с начала пандемии COVID заразились более 9,1 млн россиян.

Из больниц по выздоровлении выписан 34 161 пациент. Всего за время пандемии с болезнью справились свыше 7,8 млн жителей страны.

В Москве за сутки зафиксировано 2606 новых случаев заражения. Скончались от коронавируса 97 жителей мегаполиса.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое продлевает срок действия правил профилактики распространения коронавируса до 2024 года. Оно вступит в силу с 17 ноября. Попова также отметила, что рост заболеваемости удалось остановить в 43 регионах. Ещё в 33 он является незначительным.