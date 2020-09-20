В России от коронавируса выздоровели 2,6 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/508050c6-fbdf-11ea-8ffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки из российских больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны 2616 пациентов. Общее количество выздоровевших достигло 911,9 тысячи человек.

Количество новых случаев заражения за 24 часа составило 6196. Всего с начала пандемии в России выявлено 1,1 млн заболевших.

Жертвами инфекции стали 19,4 тысячи пациентов. Из них 71 человек умер за последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, Россия продолжает занимать четвёртое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Лидируют США, где выявлено более 6,8 млн случаев заражения. В первую тройку также входят Индия (более 5,4 млн) и Бразилия (свыше 4,5 млн).

Всего в мире с начала пандемии заболели более 31 млн человек. Жертвами инфекции стали 960,7 тысячи пациентов, выздоровели 21,2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что директор Института имени Марциновского Александр Лукашёв удивлён небольшому росту заболеваемости COVID-19 в России. При этом он отметил, что в стране «достаточно слабо» соблюдаются противоэпидемические мероприятия, далеко не все люди носят в общественных местах защитные маски.