1 291 россиян вылечились от коронавируса

За последние сутки в России выписаны ещё 246 человек, переболевших коронавирусом. Таким образом, общее число выздоровевших в стране составило 1291 человек.
Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки было зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране достигло 15 770 случаев в 82 регионах. Скончались 130 человек. Наибольший прирост заразившихся — в Москве. Там за сутки выявили 1306 новых инфицированных. Лидерами антирейтинга являются Московская область, Санкт-Петербург, республика Коми и Нижегородская область, писал NEWS.ru.
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