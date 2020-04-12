1 291 россиян вылечились от коронавируса

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За последние сутки в России выписаны ещё 246 человек, переболевших коронавирусом. Таким образом, общее число выздоровевших в стране составило 1291 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.