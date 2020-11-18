В России от COVID-19 выздоровели более 1,5 млн человек

https://static.news.ru/photo/322cfce0-297b-11eb-8c42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За время пандемии в России от коронавируса выздоровели 1 501 083 пациента. Из них 25 179 человек были выписаны из больниц в последние сутки.

Число зафиксированных за 24 часа новых случаев заражения составило 20 985. Общее количество заболевших в стране приближается к 2 млн.

Жертвами инфекции стали 34 387 россиян. Из них 456 умерли за последние стуки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия в настоящее время занимает пятое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Тройку лидеров по-прежнему составляют США, Индия и Бразилия, а четвёртое место занимает Франция, где число выявленных случаев заражения превышает 2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач одного из медцентров Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию в России ситуации с COVID-19 через месяц-полтора. По его словам, в столице уже наблюдается перелом. Он предположил, что к концу февраля 2021 года число выявляемых случаев заражения снизится до 5–7 тысяч в сутки.