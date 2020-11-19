В России от COVID-19 вылечились ещё 24 758 человек

https://static.news.ru/photo/8c61ba36-2b09-11eb-9387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 24 758 россиян. Общее число излечившихся в стране с начала пандемии составило 1 551 414 человек.

Также за минувшие сутки в России новых случаев заражения за 24 часа выявлено 24,3 тысячи. Общее количество заболевших составляет 2,03 млн. Жертвами пандемии стали стали 35 311 человек, из них 461 — за последние 24 часа, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в значительной части регионов России стабилизировалась ситуация с ежедневной заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Он утверждает, что 23 региона в скором времени должны выйти на плато по заболеваемости. Это в том числе Севастополь, Камчатский край, Архангельская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Ростовская область, Ханты-Мансийский автономный округ и другие. Ситуация в этих регионах на данный момент оценивается как самая сложная.

В Роспотребнадзоре также назвали новые сроки выхода РФ на плато по COVID-19. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, речь может идти о первой декаде декабря, писал NEWS.ru.