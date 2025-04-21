В России осудили идею рэп-проповедей в храмах Прихожанин Кандюрин счел странной идею читать рэп-проповеди в храмах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прихожанин храма святого мученика Антипы Пергамского Егор Кандюрин в беседе с 360.ru назвал странным предложение читать в церквях рэп-проповеди и набивать татуировки. При этом идею с религиозным мерчем он одобрил, посчитав ее интересной.

Нужно идти в ногу со временем и стараться разговаривать с людьми на современном языке, чтобы не терять связь. Но это не означает, что это должно оказывать трансформирующее влияние на основы основ и смыслы, которые несет в себе церковь, — высказался Кандюрин.

Он также поддержал использование печатных икон в обиходе храмов. По мнению прихожанина, это лишь способствует распространению православия и, по крайней мере, дает людям возможность с удобством брать с собой икону в дальний путь.

Спикер РПЦ Вахтанг Кипшидзе ранее заявил, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины есть много язычников, которые могут осквернять православные храмы. По его словам, сложно понять мотивы тех, кто наносит вред святыням.