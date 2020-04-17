В России опробовали новейший способ лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/5a56d2b6-80cc-11ea-a9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Метод лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере опробован врачами Федерального медико-биологического центра (ФМБА) имени Бурназяна.

Отмечается, что нормобарическая барокамера помогает кислороду быстрее проникать в кровь и насыщать её. Такой метод подходит для больных в состоянии средней тяжести.

Во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация даёт свой положительный эффект, — рассказал РЕН ТВ замгендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов.

Он добавил, что ране этот метод использовали для восстановления спортсменов в Центре спортивной медицины ФМБА России.

Лекарства от коронавируса пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения. Вакцину от нового коронавируса тоже ещё не изобрели. В Китае проводят клинические испытания трёх разных её вариантов. В России тестирование пока идёт в лабораториях. Так, научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для испытания перспективных российских вакцин против COVID-19, писал NEWS.ru.