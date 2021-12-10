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В России «омикрон»-штамм выявили уже у четырёх туристов

10:24, 10 декабря 2021
В России «омикрон»-штамм выявили уже у четырёх туристов Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press
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Директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что на текущий день в России выявлено уже четыре случая заражения новым штаммов коронавируса «омикрон». Его выявили у туристов, вернувшихся из разных стран. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенировано, — сказал Максютов.

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