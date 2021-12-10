В России «омикрон»-штамм выявили уже у четырёх туристов

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Генетические технологии могут принести много пользы не только в аграрной сфере, но и в медицине, фармацевтике и промышленности, пишет «Парламентская газета». Однако для безопасного использования генетически модифицированных организмов (ГМО) нужно провести ряд исследований, а также усовершенствовать соответствующий закон или даже принять новый, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Учёное сообщество выступает за развитие безопасного использования генетических технологий и для этого в ближайшее время обратится в Совет Федерации. Мы готовы к большой и серьёзной совместной работе, потому что генетическая...