В России около 40% женатых мужчин готовы уйти в декрет

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Большинство российских мужчин, которые состоят в браке, рассматривают возможность выхода в отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет. Таких «добровольцев», согласно опросу одного из Исследовательских центров, 37%.

Ещё 27% женатых мужчин точно уйдут в декрет вместо жены, если понадобится. Другие 12% мужей допускают такое решение со своей стороны. При этом каждый третий россиянин категорически отвергает этот вариант. 26% женатых россиян считают, что вряд ли согласятся отправиться в декрет, даже если жена будет очень просить об этом, передаёт «Интерфакс».

76% российских работодателей при этом сообщают, что в их компаниях не было случаев ухода мужчин в декрет.

Опрос проводился с 26 октября по 11 ноября 2020 года среди 1000 женатых представителей сильного пола, которые планируют детей и имеют постоянную работу. Исследование проводилось в 263 населённых пунктах во всех федеральных округах.

Как писал NEWS.ru, в России увеличат размер ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет.