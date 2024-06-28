В России ограничили доступ к страницам двух украинцев на «Яндекс.Музыке» Сервис «Яндекс.Музыка» ограничил доступ россиян к страницам двух украинцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сервис «Яндекс.Музыка» ограничила доступ в России к страницам двух украинских певцов, сообщила пресс-служба Роскомнадзора «Интерфаксу». По данным ведомства, в песнях исполнителей выявлен противоправный контент, включая дискредитацию ВС РФ.

Роскомнадзор потребовал от российской платформы «Яндекс.Музыка» проверить доступ к страницам двух украинских исполнителей, финансирующих ВСУ, — отметили в пресс-службе РКН.

В настоящий момент доступ к страницам певцов ограничен. Какие именно это исполнители в РКН не уточнили.

Ранее аккаунты российских певцов SHAMAN (Ярослав Дронов) и Полины Гагариной заблокировали на платформе стримингового музыкального сервиса Spotify. Также исчезли страницы исполнителей Slava Marlow (Артем Готлиб), SODA LUV (Владислав Терентюк), Yanyx (Янис Бадуров) и Lida (Николай Ромадов). По данным СМИ, их взломали хакеры.

Ранее Полина Гагарина и SHAMAN попали под санкции Евросоюза. Совет ЕС ввел 14-й пакет антироссийских ограничений 24 июня. Также в списке оказались артист театра и кино Иван Охлобыстин и основатель LIFE.ru Артем Габрелянов. Санкции затронули российских предпринимателей Игоря Алтушкина и Романа Троценко.