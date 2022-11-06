В России оценили реакцию Запада на заявление о ядерной войне Профессор МГИМО Орлов: Запад прислушивается к призывам Москвы по ядерной деэскалации

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Серьезные люди на Западе прислушались к заявлению России о недопущении ядерной войны, рассказал в интервью РИА Новости профессор МГИМО, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов. Речь идет об опубликованном в начале ноября заявлении МИД РФ, в котором говорится, что Москва руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава. Кроме того, в заявлении указано, что Россия гипотетически применит оружие массового уничтожения только в случае ответа на агрессию, при которой будет использовано ядерное оружие.

В вопросе, прислушаются ли к заявлениям на Западе, может быть, я вас удивлю и скажу, что мне кажется, что прислушаются, — сказал Орлов.

Профессор МГИМО подчеркнул, что дезинформация в отношении России мощнейшая и ядерная тема очень привлекательна для обывателя, поскольку «очень удобно» совмещать слово «Россия», слово «ядерная» и еще более попытаться выставить Россию в «неприглядном свете».

Но вот серьезные люди на Западе и в военном истеблишменте, и руководители дипломатических ведомств — они, думаю, уже обратили внимание на внятность этого заявления, на его недвусмысленность, хотя они этого не скажут. Думаю, что они понимают, что мячик теперь на их стороне, — добавил Орлов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине невелика, но Альянс относится к этому вопросу крайне серьезно, поскольку в случае ядерной войны ни одна из сторон не сможет стать победителем.