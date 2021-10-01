В России оценили планы Украины переименовать город Владимир-Волынский

Город Владимир может быть только один. Об этом заявили в мэрии Владимира, комментируя планы украинских депутатов вернуть Владимиру-Волынскому историческое название, пишет РИА Новости.

В мэрии российского города посоветовали парламентариям полистать учебники истории и убедиться, что Владимир — один и расположен на территории РФ.

Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно всё-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее депутаты муниципального совета Владимира-Волынского на Украине выступили за возвращение городу исторического названия. Этот процесс они назвали «деколонизацией», поскольку он был «переименован россиянами» в 1911 году. По словам депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича, в 1911 году царское правительство присоединило к этому наименованию слово «Волынский», чтобы отличать украинский город от русского.