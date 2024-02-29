В России оценили опасность изменения ландшафта Арктики Директор нацпарка Кириллов: изменение морского ландшафта — природный процесс

Фото: Vladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look Press

Изменение морского ландшафта в Арктике из-за глобального потепления не несет никакой угрозы, сообщил в беседе с «360» директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. По его словам, это природный процесс, который происходит на Земле уже много миллиардов лет.

Ранее ученые сообщили, что из-за глобального потепления тают льды и острова в Арктике начинают подниматься из моря.

Ледяной купол, который находится на острове, оказывает большое давление. Масса льда — тяжелая штука. В связи с изменением климата ледовый купол становится меньше, и острова начали подниматься. Ничего страшного в этом деле нет, это природный процесс, которые Земля переживает много миллиардов лет, — пояснил Кирилов.

Он подчеркнул, что человечество никак не может повлиять на этот процесс, поэтому за ним можно только наблюдать. Директор нацпарка также добавил, что сейчас происходит очередная смена климатических эпох, которые планета уже не раз переживала и каждый раз приспосабливалась.

Ранее также сообщалось, что потеплению на планете способствуют выбросы метана на крупных свалках бытовых отходов. Анализ спутниковых данных показывает, что очаги чаще фиксируются в странах Южной Азии, а также Аргентине и Испании. Ученые уже бьют тревогу из-за неутешительных прогнозов: к 2050 году по мере роста городского населения выбросы от неуправляемых свалок могут удвоиться, «сводя на нет шансы избежать климатической катастрофы».