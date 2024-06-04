В СФ объяснили планы Грузии запретить пропаганду ЛГБТ Пушков назвал серьезным шагом намерение Грузии запретить пропаганду ЛГБТ

Власти Грузии осознали, что даже с курсом на евроинтеграцию республика не желает приобщаться к западным ценностям, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал решение Тбилиси запретить пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его мнению, чтобы бросить вызов этому знамени, нужны большая решимость и цивилизационный стержень.

Однако в Грузии поняли, что, если они вступят в ЕС на фундаментальных основаниях, то в одном флаконе появятся все 72 географических элемента плюс однополые браки с двумя бородатыми мамами. Похоже, на этот путь в Грузию вставать не хотят, — написал сенатор.

По словам Пушкова, если учесть, что ЛГБТ и его символика сегодня представляют собой главные ценности Евросоюза и всего западного мира, то это «просто революционный шаг».

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» ранее зарегистрировала соответствующее предложение в парламенте. Спикер законодательного органа Шалва Папуашвили отметил, что политсила намерена внести соответствующие поправки в конституцию. Парламентское большинство инициировало пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Изменения коснутся Гражданского и Трудового кодексов, законодательства об образовании и других.