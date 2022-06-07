Автора романов «Метро» и «Текст» объявили в розыск МВД России объявило в розыск автора книжной серии «Метро» Глуховского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса писатель, автор романа «Текст», книжной серии «Метро», а также сценария к сериалу «Топи» Дмитрий Глуховский, следует из базы данных МВД. В реестре не уточняется, по какой именно статье его разыскивают.

Глуховский Дмитрий Алексеевич, 12 июня 1979 года рождения, разыскивается по статье УК, — указано в базе данных «Розыск».

Ранее Глуховский выступил против спецоперации России на Украине наряду с Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым и Леонидом Парфеновым. После этого глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг писателей, которые «бросают в Россию комья грязи». Она посчитала непристойным «выделять целые полки» под творчество этих деятелей культуры.

Ранее стало известно, что Глуховский вошел в лонг-лист премии «Большая книга — 2022» с романом «Пост». Всего в длинный список вошли 48 произведений, в том числе рукопись «На небе никого» неназванного автора.

Согласно данным из открытых источников, Глуховский является гражданином РФ и Израиля, а также имеет вид на жительство в Испании и ФРГ.