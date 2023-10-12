В России объявили в розыск связанного с Зеленским бизнесмена Шифрина

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

В России объявлен в розыск предприниматель украинского происхождения Эдуард Шифрин, сообщает ТАСС. Как отмечается, бизнесмен также является вице-президентом Всемирного еврейского конгресса. При этом, какая именно статья ему вменяется, не уточняется.

Telegram-канала Readovka называет Шифрина «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. По данным канала, его разыскивают за хищение более $11 млн у кипрской компании. Преследуют Шифрина и на самом Кипре. Там его, помимо прочего, хотят судить за мошенничество и отмывание денег.

Известно, что в октябре 2016 года Эдуард Шифрин получил российское гражданство. По данным РЕН ТВ, компания миллиардера владеет недвижимостью в России и построила на московском Арбате здание площадью 25 тысяч кв. метров.

Также с июля в России разыскивают украинского бизнесмена и гендиректор международного алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка. Его обвиняют в финансировании ВСУ, после того как он перевел им более 500 млн рублей. Кроме того, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил вооруженным формированиям Украины товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей. Задержаны двое его соучастников.