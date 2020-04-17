В России объявили конкурс на памятник врачам — борцам с коронавирусом

Международный конкурс на проект памятника врачам-героям, спасающим людей от коронавируса, объявлен Региональной общественной организацией «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга».
Как
Отмечается, что всего будет выбрано пять проектов, которые, как надеются организаторы, будут реализованы в разных городах мира. Финалисты получат по 100 тысяч рублей.
Памятник будет открыт 5 октября 2020 года — в международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира, — цитирует агентство сообщение Рыбакова.
Как писал NEWS.ru, к Дню космонавтики в подмосковном Жуковском появился бронзовый бюст Героя СССР космонавта Игоря Волка.
Трёхметровая композиция представляет собой гранитный постамент с бронзовым бюстом Игоря Волка, изображённого в противоперегрузочном костюме и держащим в руках гермошлем. Авторами скульптуры стали Игорь Яворский и Максим Мухаев при поддержке фонда «Мир Сент-Экзюпери» и Роскосмоса.
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