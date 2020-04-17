В России объявили конкурс на памятник врачам — борцам с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e154d0b4-80a0-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный конкурс на проект памятника врачам-героям, спасающим людей от коронавируса, объявлен Региональной общественной организацией «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга».

Как рассказал РИА Новости один из организаторов конкурса — предприниматель Игорь Рыбаков, приём заявок и эскизов пройдёт до 19 мая, с 19 по 21 мая состоится народное голосование на сайте организаторов конкурса, которое отберёт 10 эскизов. Финалисты после доработки своих проектов продемонстрируют их жюри.

Отмечается, что всего будет выбрано пять проектов, которые, как надеются организаторы, будут реализованы в разных городах мира. Финалисты получат по 100 тысяч рублей.

Памятник будет открыт 5 октября 2020 года — в международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира, — цитирует агентство сообщение Рыбакова.

Как писал NEWS.ru, к Дню космонавтики в подмосковном Жуковском появился бронзовый бюст Героя СССР космонавта Игоря Волка.

Трёхметровая композиция представляет собой гранитный постамент с бронзовым бюстом Игоря Волка, изображённого в противоперегрузочном костюме и держащим в руках гермошлем. Авторами скульптуры стали Игорь Яворский и Максим Мухаев при поддержке фонда «Мир Сент-Экзюпери» и Роскосмоса.