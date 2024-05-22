В России обновят правила использования дорожных камер в России «Коммерсант»: Минтранс согласовал новые правила использования дорожных камер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс и МВД согласовали с бизнесом и региональными властями новые федеральные правила использования дорожных камер, сообщает «Коммерсант». В них не будет норм об обязательном соответствии камер ГОСТу и о дорожных динамических табло.

В документ внесли норму, обязывающую маркировать фиксирующие нарушения ПДД транспортные средства, чтобы участники движения заранее распознавали их на дороге. Новые правила направят на согласование в правительственную подкомиссию, после чего их должен будет подписать премьер-министр.

Сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин рассказал, что согласованные правила стали результатом компромиссов и долгих обсуждений. По его словам, не урегулирована до конца часть вопросов, например, не решены вопросы размещения и выбора мест установки фиксирующих нарушения комплексов.

Основные вопросы возникают именно к нормам законодательства, постановление их лишь конкретизирует, не добавляя ничего принципиально нового. В законе, к примеру, прописано правило, что зона контроля комплекса не может начинаться раньше чем через 100 метров после начала населенного пункта. То есть выходит, что на этом отрезке разрешено нарушать, — сообщил изданию замдиректора производящей камеры корпорации «Строй Инвест Проект» Андрей Заушицын.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о разрешении продажи алкогольных напитков на летних верандах в третьем и окончательном чтении. Согласно закону, теперь разрешена продажа спиртного в сезонных залах, примыкающих к стационарным кафе и ресторанам.