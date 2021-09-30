В России обновлён рекорд умерших от коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 23 888 и достигло 7 511 026. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 25 июля, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Число вылечившихся выросло за сутки на 18 826. Доля выписанных человек снизилась до 88,8% от общего числа заразившихся.

За сутки от COVID-19 умерли 867 пациентов (против 857 днём ранее). Максимум по числу умерших из-за коронавируса в России обновляется третий день подряд. Общее число жертв с начала пандемии составило уже 207 255 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Тестирование на наличие антигена к COVID-19 начнётся 1 октября и будет проводиться в обязательном порядке.

Также она заявила, что распространённость «дельта»-штамма коронавируса в Москве достигла 100%. Также она признала рост заболеваемости COVID-19 и госпитализаций в столице. Заммэра связала это с наступлением осеннего сезона и резким увеличением числа контактов после окончания отпусков и каникул.