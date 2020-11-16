В России обновлён рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/f5903a26-27e1-11eb-bca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. По данным на утро 16 ноября, за прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек.

Накануне суточный прирост больных COVID-19 в нашей стране впервые превысил 22 тысячи человек. Теперь максимум вновь обновлён.

По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в общей сложности на данный момент выявлено 1 948 603 случая заболевания. При этом 1 453 849 человек поправились.

Также сообщается, что за прошедшие сутки жертвами инфекции стало 303 человека. В целом с начала пандемии зафиксировано 33 849 смертельных исходов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из московских больниц по выздоровлении от коронавируса за минувшие сутки выписаны 4244 пациента. С начала пандемии столичные врачи вылечили от COVID-19 около 372 тысяч жителей мегаполиса.