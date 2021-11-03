В России обновлён максимум по числу выявленных за сутки случаев COVID-19

За сутки в России выявили 41 335 случаев заболевания COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 755 930 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 1188 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне, 5 ноября, скончались 1192 пациента. Общее число летальных исходов — 245 635. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 7 535 172 пациента. За сутки выздоровел 29 201 человек, накануне — 28 605.

Ранее сообщалось, что коронавирус невозможно точно диагностировать, поскольку у него нет специфических симптомов. Определить смертоносную инфекцию можно только при лабораторном тестировании, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Она пояснила, что больной может заподозрить у себя коронавирус, когда у него присутствуют респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, особенно если он несколько дней назад был в контакте с больным. Однако это может быть и грипп, и ОРВИ, поэтому узнать диагноз можно лишь в лаборатории.