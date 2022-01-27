В России обновился рекорд по числу заражений COVID — 88 816 случаев в сутки

В России за минувшие сутки зафиксирован новый рекордный показатель заболеваемости коронавирусом — выявлено 88 816 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели более 11,4 млн россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Госпитализированы 12 807 человек. В то же время по выздоровлении выписаны 29 754 пациента. Общее количество россиян, победивших болезнь, превышает 10,1 млн человек.

Жертвами инфекции за сутки стали 665 человек. Всего от коронавируса скончались 328 770 жителей России.

В Москве за последние 24 часа зафиксировано 26 586 новых случаев заражения COVID-19. В столичные больницы госпитализированы 1459 человек, выписаны 5465. От коронавируса умерли 72 жителя мегаполиса.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков спрогнозировал, что спад новой волны заболеваемости, вызванной штаммом «омикрон», будет таким же быстрым, как и рост. По его мнению, этот процесс может начаться уже 10 февраля. Специалист также предположил, что следующий штамм окажется ещё менее патогенным и россияне могут даже не заметить новой волны, которая будет бессимптомной.