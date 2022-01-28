В России обновился рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России официально зарегистрировано 98 040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это максимум за всё время пандемии, сообщает оперштаб по борьбе с COVID. Количество госпитализированных достигло 14 046, скончались 673 человека, полностью выздоровели — 29 506.

По данным оперштаба, наибольшее количество заражений зафиксировано в Москве — там за сутки заболели 23 994 человека. Количество госпитализаций в городе за сутки достигло 1383, выздоровели 5323 пациента, скончались — 74.

В лидерах по количеству заболевших наблюдаются Санкт-Петербург — 13 976, Подмосковье — 8611, Свердловская область — 2344, Ханты-Мансийский округ — 2341 и Якутия — 2305.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что заболеваемость COVID-19 в России в течение следующих двух недель будет очень высокой. По его словам, это время людям необходимо прожить с умом — носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

Накануне в стране был также зафиксирован рекордный показатель суточной заболеваемости коронавирусом. За 24 часа медики выявили 88 816 новых случаев заражения.