В России обновился антирекорд по летальным исходам от COVID

В России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончались 1163 человека. Предыдущий максимум составлял 1159 смертей. Всего с начала пандемии умерли 236 220 заразившихся коронавирусом россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Число новых случаев заражений за прошедшие сутки составило 39 849. Максимум за всё время пандемии — 40 096 заражений — был зафиксирован 28 октября. Общее число заболевших россиян превысило 8,4 млн.

С начала пандемии от коронавируса вылечились 7,3 млн жителей России. Из них 30 462 человека были выписаны из больниц в минувшие сутки. Под наблюдением медиков остаются около двух миллионов россиян.

В Москве, которая остаётся лидером по уровню заболеваемости и смертности от COVID в стране, за сутки выявлено 7511 новых случаев заражения. Жертвами инфекции стали 93 жителя столицы.

Для снижения заболеваемости коронавирусом российские власти объявили нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Более половины россиян сочли такую меру необходимой и адекватной. Однако при этом 50% усомнились, что она буде эффективной.