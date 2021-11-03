Россия обновила антирекорд по числу умерших от COVID за сутки

В России второй день подряд обновляются максимальные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1189 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 2 ноября и составил 1178 летальных исходов.
Число смертей от коронавируса свыше тысячи человек фиксируются в России ежедневно с 19 октября. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 242 60 россиян.
За последние сутки выявлено 40 443 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии
Из больниц по выздоровлении выписаны 32 807 пациентов. Всего с заболеванием справились более 7,4 млн россиян. Под наблюдением медиков в настоящее время находятся 2 млн человек.
В Москве за сутки заразились 6827 человек. Жертвами инфекции стали 95 жителей столицы.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов рассказал, что методов лечения коронавируса не существует, врачи могут лишь бороться с его симптомами. Однако он предостерёг россиян от самолечения, в том числе антибиотиками. Он подчеркнул, что именно специалисты должны подбирать лекарства.