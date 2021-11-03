Россия обновила антирекорд по числу умерших от COVID за сутки

В России второй день подряд обновляются максимальные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1189 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 2 ноября и составил 1178 летальных исходов.

Число смертей от коронавируса свыше тысячи человек фиксируются в России ежедневно с 19 октября. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 242 60 россиян.

За последние сутки выявлено 40 443 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии превышает 8,6 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 32 807 пациентов. Всего с заболеванием справились более 7,4 млн россиян. Под наблюдением медиков в настоящее время находятся 2 млн человек.

В Москве за сутки заразились 6827 человек. Жертвами инфекции стали 95 жителей столицы.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов рассказал, что методов лечения коронавируса не существует, врачи могут лишь бороться с его симптомами. Однако он предостерёг россиян от самолечения, в том числе антибиотиками. Он подчеркнул, что именно специалисты должны подбирать лекарства.