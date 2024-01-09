В России обнаружили дефицит школьных учителей «Известия»: минимум в 20 регионах России нашли дефицит школьных учителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум 20 российских регионов испытывают дефицит школьных учителей по базовым предметам, сообщили «Известия». По информации издания, сложная ситуация сложилась с преподаванием математики, русского языка и литературы, иностранных языков и физики.

В частности, дефицит учителей зафиксирован в Орловской, Владимирской, Магаданской, Тюменской областях, а также на Ямале, в Чувашии и Ханты-Мансийске. Нехватку преподавателей подтвердили и родители школьников. По словам учителей, это связано с низкими зарплатами и перегрузками.

При этом в 40% регионов оклады не превышают половины минимального размера оплаты труда. Самые низкие оклады у учителей в Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, Вологодской области и на Алтае — менее пяти тысяч рублей, — сообщила оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

Филолог Людмила Дудова ранее заявила, что учителей русского языка в российских школах не хватает из-за большой нагрузки, которая на них возложена. Эксперт подчеркнула, что эти педагоги должны вести также и литературу, которая отличается как по методике преподавания, так и по содержанию. По словам Дудовой, несколько лет назад ситуация в школах была еще хуже, однако дефицит преподавателей наблюдается до сих пор.

Шесть из десяти педагогов в целом жалуются на сверхурочную нагрузку. С чем связаны переработки, как исправить ситуацию и сделать зарплаты справедливыми — в материале NEWS.ru.