В России обеднели интернет-пираты F.A.C.C.T.: доходы пиратов на рынке в России упали

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Нелегальные распространители видеоконтента в России по итогам 2023 года недосчитались 16% своих доходов, информирует российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями компания F.A.C.C.T.. По ее данным, рынок онлайн-пиратства в стране оценивается в $38 млн.

Причины таких показателей эксперты увидели в успешной блокировке пиратских сайтов, снижении стоимости рекламы на ресурсах и переходе зрителей в легальные онлайн-кинотеатры. Стоит отметить, что доходы нелегальных распространителей видеоконтента продолжают падать в течение пяти лет. Так, в 2018 году объем пиратского рынка составлял $87 млн. В настоящий момент показатель упал в 2,2 раза.

В 2023 году были раскрыты 80 тысяч пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом. Это на 11 тысяч ресурсов (на 16%) больше в сравнении с 2022-м. Обусловлены такие цифры автоматизацией, использованием пиратов динамически изменяющихся зеркал, которые позволяют им дольше высвечиваться в интернет-поиске.

В Госдуме ранее задумались о маркировке контента, который создан с помощью нейросетей. Член комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антон Немкин отметил, что законодатели изучают опыт других стран и консультируются по этому вопросу с экспертами.