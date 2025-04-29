Россияне не могут зайти на «Госуслуги» Россияне жалуются на сбой в работе «Госуслуг»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россияне жалуются на сбой в работе портала «Госуслуги». По данным мониторингового сайта Downdetector, за последний час поступило около 200 жалоб, за сутки их количество достигает 2500. Жалобы также фиксирует портал «Сбой.рф». Там их количество превышает 350.

Россияне оставляют десятки жалоб: «Проблема со входом», «Ошибка при оплате госпошлины», «Не открывается приложение». С проблемами столкнулись жители Санкт-Петербурга (7%), Московской и Новосибирской областей (по 6%), Москвы (5%). Также сбой фиксируется в работе сайта ФНС, РЖД, а также мобильных операторов «Мегафон» и «Билайн».

Ранее стало известно, что в Узбекистане заблокировали российский видеохостинг Rutube. По словам бывшего советника президента России, владельца компании LiveInternet Германа Клименко, это могло произойти из-за проблем с рекламными материалами. По его словам, подобные блокировки чаще связаны не с основным контентом платформы, а с нарушениями в рекламных блоках.

До этого Минцифры напомнило, что уведомления о входе в аккаунт на портале «Госуслуги» могут прийти только на электронную почту с конкретного адреса. В ведомстве призвали рассматривать подобные СМС-сообщения как уловку мошенников.