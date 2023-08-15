В России назвали нереальным маcсовый отъезд мигрантов из-за курса рубля Глава профсоюза мигрантов Каримов: массового оттока приезжих не будет

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Трудовые мигранты вряд ли уедут из России на фоне ослабления курса рубля, заявил в интервью НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. По его словам, мигранты настолько интегрировались в российское общество, что не станут обращать внимание на валютные колебания.

Мы не ожидаем оттока мигрантов. <...> Курс доллара — это такая вещь: сегодня один, завтра другой. Степень интеграции трудовых мигрантов в экономику РФ и в российское общество так высока, что какие-то ежедневные изменения курса рубля не приведут к принятию скоропалительных решений о переезде, — высказал мнение Каримов.

Издание уточняет, что официальный курс доллара, установленный Центральным банком РФ на 15 августа, превышал 101 рубль. После принятия регулятором решения о повышении ключевой ставки до 12% курс доллара на биржевых торгах 15 августа опустился ниже 98 рублей.

Ранее глава узбекской диаспоры Москвы юрист Бахром Исмаилов заявил, что половина трудовых мигрантов из Узбекистана намерены покинуть Россию на фоне падения курса рубля и, как следствие, снижения дохода. По его словам, 25% опрошенных мигрантов не собираются покидать Россию, еще 25% затрудняются с выбором. По мнению Исмаилова, всего покинуть Россию могут около трети всех иностранных рабочих.