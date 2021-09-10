В России не рекомендовали кормящим мамам прививаться от COVID-19

Кормящим грудью матерям в России не рекомендовано вакцинироваться от коронавируса, заявили в Минздраве. Ранее в инструкцию вакцины «Спутник V» внесли изменения, согласно которым беременность исключили из списка противопоказаний в случаях, когда польза от неё превышает возможный риск.

При этом период грудного вскармливания всё ещё является противопоказанием к вакцинации этим препаратом. Для других российских вакцин исключений не сделали, так как они ещё не прошли достаточного количества тестов.

В соответствии с инструкцией по применению вакцин против COVID-19 («КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт») противопоказанием к их применению является в том числе беременность и период грудного вскармливания, — говорится в сообщении.

Ранее американские учёные установили, что непривитые от коронавируса умирают в 11 раз чаще вакцинированных в случае заражения. Исследование проводилось более чем на 600 тысячах пациентов.

Случаи заболевания проанализировали специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Непривитые также в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом и в 10 раз чаще нуждаются в госпитализации.