В России не позднее февраля введут QR-коды для авиаперелётов
В России не позднее февраля введут QR-коды для авиаперелётов
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
17:59, 16 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для перелётов по России понадобятся QR-коды. Такое требование Минтранс собирается ввести не позднее февраля будущего года. Как заявил замглавы ведомства Кирилл Богданов, это будет касаться в том числе и зарубежных авиакомпаний, передаёт РИА Новости.
Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелёта уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров, — передаёт агентство его слова.
При этом он уточнил, что иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту.
Понимая, что отечественные авиакомпании могут испытывать трудности в связи с нововведением, рассматривается вопрос о предоставлении им субсидий, заявил министр. В ведомстве рассчитывают на принятие закона о QR-кодах до конца этого года. В начале следующего он может уже заработать.
12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что до 1 февраля в России будет действовать «переходный период» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Эти меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 о новых правилах уже поступили в Госдуму, в случае их принятия посещение культурных учреждений, кафе, ресторанов и торговых точек (за исключением продуктовых магазинов и аптек) станет возможно при наличии QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от вакцинации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 ноября объявил, что законопроекты направили на обсуждение в регионы, Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации — там должны высказать свои предложения и замечания. Документы будут обсуждать до 14 декабря, а их рассмотрение в Госдуме запланировано на декабрь, следует из повестки заседания Совета Думы, размещённой в думской базе данных.