В России не позднее февраля введут QR-коды для авиаперелётов

Для перелётов по России понадобятся QR-коды. Такое требование Минтранс собирается ввести не позднее февраля будущего года. Как заявил замглавы ведомства Кирилл Богданов, это будет касаться в том числе и зарубежных авиакомпаний, передаёт РИА Новости.

Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелёта уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров, — передаёт агентство его слова.

При этом он уточнил, что иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту.

Понимая, что отечественные авиакомпании могут испытывать трудности в связи с нововведением, рассматривается вопрос о предоставлении им субсидий, заявил министр. В ведомстве рассчитывают на принятие закона о QR-кодах до конца этого года. В начале следующего он может уже заработать.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что до 1 февраля в России будет действовать «переходный период» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Эти меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 о новых правилах уже поступили в Госдуму, в случае их принятия посещение культурных учреждений, кафе, ресторанов и торговых точек (за исключением продуктовых магазинов и аптек) станет возможно при наличии QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от вакцинации.