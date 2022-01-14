Минобрнауки не планирует вводить QR-коды для посещения вузов

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что в ведомстве не рассматривают введение сертификатов о вакцинации для посещения вузов в качестве системной меры, передаёт ТАСС. По его словам, учебные заведения обязаны выполнять решения, которые принимаются на уровне региона.

Что касается самостоятельных решений, то таких полномочий у вузов нет. И пока нет, как мы знаем, закона на федеральном уровне. Поэтому речи о каких-то системных решениях, конечно, не идёт, — заявил он.

Накануне Афанасьев заявил , что ведомство планирует подготовить к началу семестра в феврале новые рекомендации по организации учебного процесса в российских вузах на фоне обострения ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее стало известно о снятии законопроекта о QR-кодах для посещения общественных мест с рассмотрения в Госдуме. Он отправлен на доработку, сообщил в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, соответствующий вопрос планируется обсудить в понедельник, 17 января, на совете Государственной думы.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. По его словам, в данном случае надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации. Глава государства подчеркнул, что система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности. Путин также призвал доработать закон об обязательных сертификатах о вакцинации в общественных местах.