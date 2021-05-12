В России назван самый опасный обман в автосервисах

https://static.news.ru/photo/bc3fcd70-292d-11eb-89b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Недобросовестные мастера автосервисов могут обманывать клиентов, плохо разбирающихся в техническом устройстве автомобиля и желающих просто получить исправный автомобиль. Об этом заявил в интервью агентству ПРАЙМ автоэксперт Егор Васильев.

По словам Васильева, недобросовестное поведение мастеров не влияет на результат их работы, но влияет на сумму оплаты, когда несведущий автолюбитель платит больше, чем должен был.

Гораздо хуже, когда на сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость, например, запчастей, останавливая свой выбор не просто на неоригинальных запчастях, а на максимально дешёвых аналогах. При этом вам заявляют об установке именно оригинальных запчастей, — отметил эксперт.

Также бывают ситуации, когда сломанную деталь не меняют, а восстанавливают. Такая ситуация может напрямую угрожать жизни человека. Эксперт рекомендует пользоваться официальными автосервисами, где существует гарантия недопущения подобных ситуаций.

Ранее автоэксперт предупредил об опасности запаха бензина в машине. Это может свидетельствовать об утечке топлива. Чтобы понять, насколько ситуация опасна, следует при первой же возможности остановиться и заглянуть под капот.