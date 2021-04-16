В России назвали вакансии с «космическими» зарплатами

https://static.news.ru/photo/a78face6-9f3a-11eb-ba56-96000091f725_660.jpg Космонавт Петр Дубров Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Зарплаты от 500 тысяч рублей в России могут получать брокеры, стоматологи, директора. С начала 2021 года работодатели предлагали порядка 2,5 тысячи вакансий с таким уровнем дохода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные службы исследований HeadHunter.

Ранее стало известно, что зарплата российских космонавтов после повышения составит около 300 тысяч рублей, а у опытных космонавтов — более 500 тысяч рублей. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин

В HeadHunter уточнили , что в настоящее время в России предлагается около 1000 вакансий, размер заработной платы по которым сопоставим с «космическим» полумиллионом рублей. Всего с начала года насчитывается 2,5 тысячи таких предложений. 47% из них — в Москве и Подмосковье, еще 33% — в Краснодарском крае, 8% — в Санкт-Петербурге, по 2% в Татарстане и Свердловской области. Оставшиеся 8% распределились по оставшимся регионам РФ.

Чаще всего «космические» зарплаты можно встретить в сферах продаж, строительства, IT, консультирования и у высшего менеджмента. При этом в 8% предложений подобные доходы можно получать, работая удалённо.

В настоящее время среди топ-10 вакансий с подобными и более высокими зарплатами значатся брокер с доходом от 600 тысяч до 3 миллионов рублей, генеральный директор международного бизнеса — от 800 тысяч до 1,5 миллиона, директор по развитию в рекламном агентстве — от 400 тысяч до 3 миллионов. Все эти суммы указаны до налогового вычета.

Что касается вакансий, где столь же высокие зарплаты выдаются уже «чистыми», то среди них стоматолог-ортопед — его доход может составить до 750 тысяч рублей на руки или директор по персоналу — 500–750 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что наиболее высокооплачиваемой работой на удалёнке в апреле оказалась должность разработчика мобильных приложений. Специалистам в указанной области с опытом от трёх лет готовы предложить зарплату до 350 тысяч рублей в месяц. Об этом писал NEWS.ru.