В России назвали страну, чей опыт в борьбе с детским порно нужно перенять Общественник Мильская призвала перенять у ОАЭ опыт борьбы с детской порнографией

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Объединенные Арабские Эмираты демонстрируют большие успехи в борьбе с детской порнографией и другим противоправным контентом в интернете, рассказала на XIV Форуме безопасного интернета председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. По ее словам, Россия должна перенять этот опыт и даже стараться опережать его, передает корреспондент NEWS.ru.

У ОАЭ совершенно другой подход. Что, на мой взгляд, очень важно, и тот опыт, который нам бы по-хорошему надо принимать, перенять и развивать, чего у нас точно нет. Это очень точечное использование искусственного интеллекта как раз в поиске противоправного контента в сети Интернет. <...> В этом плане они впереди планеты всей, и ИИ они поставили на служение человеку для сохранения собственных сотрудников, — сказала Мильская.

По ее словам, в России обработка заявок производится вручную, что приводит к выгоранию сотрудников от количества просмотренного. По ее словам, ИИ очень помогает в этом, но кроме него в ОАЭ также приняты соответствующие нормативно-правовые акты и законодательные изменения по защите детей.

Они занимаются поиском противоправного контента, детской порнографии, очень хорошо этим занимаются. Они доводят это до нуля. То есть нахождение сайта, ролика, любой той информации, которая находится в Сети, она удаляется моментально. И, кстати, мы сегодня уже говорили, [там принята] досудебная блокировка, — сказала Мильская.

Общественник отметила, что в РФ приходится терять время, доказывая в судах, что «черное — это черное». В ОАЭ блокировка ресурсов, распространяющих детское порно, происходит автоматически.

[Как только] детская порнография обнаружена, она сразу зачищается, блокируется. Мы на это тратим очень много времени, а за эти два-три дня и еще больше происходит, <...> полностью заливается эта информация, и мы бегаем, все время догоняем. Вот надо нам знаете что сделать? Нам надо опережать и идти в ногу со временем, а не догонять, — заключила Мильская.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявляла, что в последнее время в Сети становится больше насильственного контента. По ее словам, в первую очередь речь идет о детской порнографии. Кроме того, активно распространяются ролики живодерского характера.