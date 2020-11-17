В России назвали самый безопасный вид транспорта

https://static.news.ru/photo/735fb12e-28ba-11eb-9eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественный транспорт является самым безопасным в Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель руководителя федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин.

Мы можем констатировать, что общественный транспорт действительно становится наиболее безопасным, — цитирует РИА Новости представителя ведомства, выступившего на международном конгрессе «Организация дорожного движения в РФ».

Он пояснил, что в последние два года регистрируется значительное снижение аварийности автобусов. Это касается ДТП, которые произошли как по вине шофёров автобусов, так и других участников дорожного движения.

По словам Шеюхина, к октябрю 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, число аварий по вине водителей автобусов снизилось на 34%, погибших — на 36%, раненых — на 37%.

Ранее NEWS.ru писал, что автомобилистам с 7 ноября запрещено ездить по всем выделенным линиям в Москве. Проезд по ним теперь разрешён только для городского общественного транспорта, такси, коммунальных и экстренных служб и велосипедистов.