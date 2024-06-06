В России назвали ответственных за передачу традиционных ценностей детям Депутат Кузнецова: носители ценностей должны отвечать детям на вопрос о семье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Кузнецова

Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила корреспонденту NEWS.ru, что сами носители традиционных ценностей должны отвечать на вопрос детей, как создать счастливую семью. По словам политика, безусловно, все юные россияне будут разными специалистами в разных отраслях и добьются успехов.

Станут художниками, политиками, станут предпринимателями учителями, врачами. Они все будут родителями. Здесь мы должны им дать ответ на вопрос как быть счастливыми родителями, как создать счастливую семью, — отметила парламентарий.

Говоря о ценностях, Кузнецова сообщила, что сегодня сформировано несколько курсов, а соответствующие поручения даны правительству РФ. Депутат назвала это непростым вызовом для российской системы ценностей.

Никто не оставит попыток дальше продолжать интервенцию в РФ, выбивая почву из-под ног, в том числе, наших детей, продолжила парламентарий. Сегодня нужно не только донести эти ценности, но и сказать «ты будешь счастлив», заключила Кузнецова на полях Петербургского международного экономического форума.

В рамках ПМЭФ на вопрос о традиционных ценностях ответила и певица Диана Гурцкая. Артистка отметила, что семья является отражением людей и главной частью традиционных ценностей.