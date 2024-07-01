В России нашли способ решения дефицита рабочих кадров РБК: Минтруд подготовил предложения по повышению занятости инвалидов

Министерство труда хочет решить проблему дефицита кадров в России за счет трудоустройства инвалидов, пишет РБК со ссылкой на документ ведомства. Там хотят освободить эту часть населения от НДФЛ и налогов на самозанятость в случае открытия собственного бизнеса.

Отмечается, что три четверти трудоспособных россиян с ограниченными возможностями не вовлечены в рынок. Это связано с нежеланием инвалидов трудиться по существующим вакансиям и незаинтересованность работодателя в найме людей с ограниченными возможностями. Решение проблемы с трудоспособности россиян с инвалидностью предложено начать с повышения уровня финансовой грамотности этой части населения.

В мае депутат Василий Пискарев заявил, что пенсии детей-инвалидов будут защищены от списания при взыскании долгов с их родственников. По его словам, Госдума приняла соответствующий законопроект в окончательном чтении.

Парламентарий подчеркнул, что инициатива восстановит справедливость в отношении наиболее уязвимых категорий граждан. Речь идет о тех случаях, когда пенсию за несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, получают их родители, усыновители и опекуны. Пискарев отметил, что социальные выплаты таким образом будут гарантированы и их получатели не останутся без средств к существованию.