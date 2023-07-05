В России нашли способ повысить рождаемость Директор института РАН Бахтизин: строительство доступного жилья может повысить рождаемость в России

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Строительство доступного жилья может стимулировать больше семей заводить детей в России, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. Он добавил, что большое значение имеет не количество построенных домов, а их доступность.

Повышению рождаемости способствует строительство жилья, — сказал Бахтизин.

По его словам, чтобы увеличить доступность жилья, нужно уменьшить ипотечные ставки, увеличить доходы россиян и проконтролировать ситуацию с ценами на жилье. Кроме того, он предложил придать большее значение строительству малоэтажных домов вместо многоэтажных.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru предложила формировать мысли о многодетной семье у россиян с раннего возраста. По ее мнению, это следует делать с помощью мультфильмов и в игровой форме.