В России нашли способ, как помешать аферистам в сфере аренды жилья Политик Орлов предложил ввести регистрацию договоров аренды жилья в МФЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT предложил ввести обязательную регистрацию договоров найма недвижимости в МФЦ. По его мнению, это позволит снизить уровень мошенничества в сфере аренды жилья.

Сегодня рынок аренды жилья находится в полулегальном состоянии. <...> Люди заключают простые письменные договоры, которые не защищают обе стороны, а деньги за аренду передаются лишь бы каким способом, — объяснил Орлов.

Он отметил, что это приводит к проблемам, например, некоторых нанимателей выселяют без предупреждения. Нововведение, по словам политика, облегчит жизнь как собственникам жилья, так и арендаторам. Так, в случае краж собственник сможет быстро установить, кто был зарегистрирован в его квартире, и подтвердить, что эти лица проходили проверку данных в МФЦ.

Экономист Павел Луценко ранее назвал апрель лучшим временем для аренды жилья в России. По его словам, именно весной цены «остывают» после бурного роста осенью.