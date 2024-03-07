В России нашли новый способ стимулирования рождаемости «Известия»: проценты по семейной ипотеке предлагается снижать с ростом числа детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пополнение в семье может стать основанием для снижения выплат по семейной ипотеке, сообщают «Известия» со ссылкой на корпорацию ДОМ.РФ. По данным издания, такое решение не только позволит россиянам приобрести более комфортное жилье, но и станет стимулом для повышения рождаемости.

Предполагается, что проценты уменьшат на 1 п. п. (до 5%) при появлении на свет второго ребенка и на 2 п. п. (до 4%) после рождения третьего и последующих детей, — уточняется в статье.

Отмечается, что соответствующие изменения планируется распространить только на новые договоры по ипотеке в рамках данной госпрограммы. В корпорации же заявили, что инициативу рассмотрят в Минфине. Сейчас семейную ипотеку могут получить семьи с двумя и более детьми, если первенец родился до 2018 года. Также она распространяется на семьи, где есть один ребенок, родившийся с 2018-го по 2023 год.

Стесненные жилищные условия — одна из ключевых причин, по которым граждане откладывают рождение детей, — заявила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

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