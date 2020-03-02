Начальник Главного управления специальных программ президента РФ утвердил новые ведомственные награды. В частности, в список попали нагрудные знаки «Почётный сотрудник», «За службу на спецобъектах», «Почётный наставник» и другие. Также появились медали за содействие, заслуги, трудовую доблесть и боевое содружество.
Специалистов, которые достойны наград, будут выбирать по итогам года. Помимо этого, награды будут вручаться на День защитника Отечества, День России, День работника органов безопасности и в другие памятные даты. Вручать награды будет начальник Главного управления и его заместители,
NEWS.ru информировал ранее, что медаль имени Руденко попросили упразднить из-за репрессий и расстрелов. С такой инициативой выступил бывший следователь Генпрокуратуры РФ Игорь Степанов.
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