https://static.news.ru/photo/74360480-5ca1-11ea-90df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник Главного управления специальных программ президента РФ утвердил новые ведомственные награды. В частности, в список попали нагрудные знаки «Почётный сотрудник», «За службу на спецобъектах», «Почётный наставник» и другие. Также появились медали за содействие, заслуги, трудовую доблесть и боевое содружество.

Специалистов, которые достойны наград, будут выбирать по итогам года. Помимо этого, награды будут вручаться на День защитника Отечества, День России, День работника органов безопасности и в другие памятные даты. Вручать награды будет начальник Главного управления и его заместители, передаёт РИА Новости.

NEWS.ru информировал ранее, что медаль имени Руденко попросили упразднить из-за репрессий и расстрелов. С такой инициативой выступил бывший следователь Генпрокуратуры РФ Игорь Степанов.